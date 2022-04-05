“Çağrı” 45 yıl sonra yeniden sinemalarda

Türkiye sinemacılığında 35 yıllık tecrübeye sahip olan Pamir Demirtaş ve Pinema Filmcilik efsanevi bir yapımla sinemalarda film dağıtımına devam edecek.

Pinema Filmcilik de 1977 yapımı “Çağrı” filminin 4K olarak yenilenen kopyasını Türkçe dublaj ve altyazılı versiyonlarıyla vizyona çıkartmaktan büyük heyecan duyuyor. 15 Nisan 2022 tarihinde Türkiye’nin dev sinema perdelerinde gösterime sokularak bir şölene dönüştürülecek etkinliğin haftalık programlamalarından önce yapımcı Mustafa Akkad’ın oğlu Malek Akkad’ın da katılımıyla bir gala gerçekleştirilmesi planlanıyor. Unutulmaz yönetmen Mustafa Akkad’ın “The Message – Çağrı: İslamiyetin Doğuşu” adlı filmi İslam Alemi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul ediliyor. Yeri doldurulamayan ve Malek Akkad ve Trancas International’ın iki yıla yakın süren yenileme çalışmaları sonrası 4K olarak yenilenen bu efsanevi yapım tekrar sinemalarda olacak.

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