İstanbul’dan besleniyorlar

Labyrinth İstanbul’un Genel Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan, “Farklı kültürlerden sanatçıların İstanbul’dan beslenmeleri çok önemli” dedi.

Labyrinth İstanbul’un Genel Sanat Yönetmeni ud sanatçısı Yurdal Tokcan, “Toplum olarak müzikal ve kültürel anlamda müthiş bir hazineye sahibiz. Bu hazinenin bu projeyle (Labyrinth İstanbul’la) parlaması aslında bir manada üzerindeki tozun alınmasıdır. Medeniyetimizin başşehirlerinden İstanbul, Osmanlı kültürü ve Türk müziği kendi potansiyel yapısıyla zaten bu projenin içerisini dolduracak vaziyette.” dedi.

İlk olarak müzikal gelenekleri keşfetmesi amacıyla, 1982’de İrlandalı müzisyen Ross Daly tarafından kurulan “Labyrinth” adlı müzik atölyesi, 2000’den itibaren Yunanistan’ın Girit’e bağlı Choudetsi Köyü’nde kurulan ana merkezde çalışmalarını sürdürüyor.

“İçerisinde çok farklı açılımları olan bir proje”

Yurdal Tokcan, Labyrinth Müzik Atölyesi’nin kuruluş hikâyesini ve çalışmalarını anlatarak, İstanbul’da kurulacak merkeze dair bilgiler verdi. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni olan Tokcan, Labyrinth’in kurucusu Ross Daly’nin, Doğu ve makam müziklerine ilgi duyan bir müzisyen olduğuna işaret ederek, “Makam müziğinin bu coğrafyadaki birleştirici özelliğini, felsefi hareketle bir çatı altında oluşturma fikri Daly’nin bu yolculuğa çıkmasına sebep oluyor. Hem sosyal hem kültürel hem de felsefi olarak içerisinde çok farklı açılımları olan bir proje. Sanat birleştirici bir alandır, ortak bir lisandır. Bu proje de bu duygularla, heyecanlarla ortaya çıktı.” diye konuştu.

Farklı kültürleri bir araya getiriyor

Tokcan, katılımcıların atölyede bir hafta boyunca her gün yaklaşık 7 saat eğitim aldıklarını belirterek, “O haftanın sonunda katılımcılar belki bir yıl kendilerine yetecek malzemeyi alarak ülkelerine dönüyor. Döndükleri zaman da o heyecanı, o yapıyı orada da yaşayarak, yaşatmaya çalışıyorlar. Bu enerjiyle Avrupa ülkelerinde, Japonya’da, ABD’de her yerde bir anda organik bir bağ oluşuyor. Bu da her anlamda paylaşımın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Yurdal Tokcan, Türk toplumunda müzikal ve kültürel anlamda müthiş bir hazinenin var olduğunun altını çizerek, “Bu hazinenin bu projeyle parlaması aslında bir manada üzerindeki tozun alınmasıdır. Medeniyetimizin başkentlerinden İstanbul, Osmanlı kültürü ve Türk müziği kendi potansiyel yapısıyla bu projenin içerisini dolduracak vaziyette. Artık farklı kültürden müzisyenlerin, sanatçıların cazibe noktası İstanbul’dan beslenmeleri çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.