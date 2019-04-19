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Japonya’da bir Türk nişanesi

19 Nisan 2019, Cuma 19:02
Japonya’nın başşehri Tokyo’da 1938’de inşa edilen Tokyo Camii, ülkedeki İslâm ve Türk kültürünün önemli sembolleri arasında yer alıyor.

Türkiye ve Japonya arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olarak 1997’de yeniden inşa edilen ve örnek eserlerden olan Tokyo Camii, Japonya’nın başşehri Tokyo’yu ziyaret edenlerin özellikle de Müslümanların en yoğun uğrak noktalarından biri. Japonya genelinde toplam 80 mescit ve iki cami bulunuyor. Bunlar, Kobe şehrinde Arap mimarisiyle öne çıkan Kobe Camii ve başşehir Tokyo’nun tek camisi özelliği taşıyan Tokyo Camii. 1917’de Rusya’daki Bolşevik ihtilâlinden dolayı ülkeden göç ederek Japonya’ya sığınan Kazan Türklerinin çabasıyla 1938’de inşa edilen ve Japonya’nın ilk camisi olarak bilinen Tokyo Camii, özellikle Tokyo’da yaşayan Müslümanlar tarafından bayramlarda ve Cuma namazı vaktinde yoğun ilgi görüyor. 

İnternetteki en kapsamlı turist rehber sitesi “Trip Advisor”da Tokyo Camii, Japon başşehrinde gezilmesi gereken ilk 10 yer listesinde yer alıyor. Tokyo Camii’nin imam ve hatiplerinden Muhammed Rıfat Çınar, caminin tarihine ve camideki faaliyetlerine dair bilgi verdi. 

Her ay Müslüman olan Japonlar var

Çınar, caminin inşasında o dönemde Japonya’ya göçen Kazan Türkleri ile ömrünün son yıllarını Japonya’da geçiren Türk yazar ve fikir adamı Abdürreşit İbrahim’in büyük payı olduğunu belirtti. Çınar, kültür faaliyetleri kapsamında her ay Türk yemekleri gününün de yapıldığını belirterek, “Aynı şekilde Ramazan boyunca camimizde her gün iftar programı düzenleniyor. Bu programa da Müslüman ve gayrimüslim herkes katılabiliyor” diye konuştu. Müslüman olmak için camiye gelen Japonlara değinen Çınar, “Her ay 7-8 Japon vatandaşı Müslüman olmak için camiye geliyor. Müslüman olmak isteyenler için ihtida merasimleri düzenliyoruz. Şehadetlerini kayıt altına alıp onlara belgeler takdim ediyoruz. Sonrasında ise her Cumartesi günü, İslâm hakkında bilgi vermek için kendilerini camiye dâvet ediyoruz. Her yıl bir defa mühtediler buluşması kapsamında yeni Müslüman olanlarla buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: tokyo, Japonya, cami, İslâm, Müslüman
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