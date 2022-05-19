Kocaeli Kitap Fuarı STK’lar bölümündeyiz

Kocaeli Kitap Fuarında, fuara alınmayan Yeni Asya ve Can Kardeş yayınlarımız STK’lar bölümünde yoğun ilgi görüyor.

AHMET CEMİL ÇÖKREN - KOCAELİ

Kocaeli Kitap Fuarı iki yıl aradan sonra 14 Mayıs’ta Kocaeli Kongre Merkezinde açıldı. Aynı zamanda İzmit Temsilcimiz Salih Oral’ı da birinci vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Fuara alınmayan Yeni Asya ve Can Kardeş yayınlarımızın tanıtımı STK’lar bölümünde yoğun ilgiyle yapılıyor.

Yeni Asya İzmit Kitabevi Sorumlusu Ali Dönmez’in fuar izlenimleri ise şöyle: “İki genç hanıma dergi hediye edildi. Dergide iman hakikatlerine dair yerler görünce arkadaşı, “Sümeyye burası tam senlik bir yermiş” dedi.

Ortaokul çağında 3 çocuk geldi. Çocuklardan biri, “Kırmızı kitaplar, Sözler kitabı da varmış. Bütün külliyat varmış. Abi keşke biz burayı daha önce görseydik, bütün paramızı girişte harcadık” dediler. Bunun üzerine kendilerine kampanyalı küçük sözler hediye edildi.

“Siz Risale-i Nur’u nereden tanıyorsunuz? sorusuna çocuklar, “Biz Dilovası’ndan geliyoruz. Medreseye gidiyoruz. Oradan tanıyoruz” dediler. Gazetemizi hediye ettik, çok mutlu oldular.

Demirhan Kadığolu kitaplarını imzalayacak

“Tire’den Celal Keseli ağabeylerimiz vasıtasıyla Risale-i Nur’ları tanımış ilahiyatçı Hüseyin Bey geldi ve Yeni Asya Gazetemizi görüp “Bu gazeteye abone olabilir miyiz?” diye sordu. Biz de, “Tabi olabilirsiniz” diyerek standımızda çay ikram ettik ve Risale-i Nur’larla ilgili hasbihal ettik. Yeni Asya gazetemizi internetten takip ettiğini ve yeterli olmadığını, gazetemizin evlere mutlaka girmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz de kendisine kartımızı verdik. İletişime geçip en yakın bayiden gazetemizi almasını sağlayacağız. “Yeni Asya’nın fuara alınmadığı haberini duyan birisi standımızda Yeni Asya yayınlarını görünce şaşırdı. Biz de vakıf olarak STK’lar üzerinden bazı kitaplarımızın tanıtımını yaptığımızı söyledik. Son olarak 21 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00’de Can Kardeş Yayın koordinatörü Demirhan Kadıoğlu imza ve karikatür çizimi için standımıza gelecek. Tüm çocuk, genç ve ihtiyarları STK’lar G-60 standımıza bekliyoruz.