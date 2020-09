Beğeni toplayan “Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali” sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen “Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali” sona erdi.

BTSO’da yapılan kapanış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, festivale destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Festivalde katılımcıların bugünü ve geleceği buluşturduklarını belirten Demircan, “Birbirinden derinlikli filmlerimiz oldu. Kısa film hazırlayanlar, bu kendini keşfetme yolculuğunda çok şey keşfetmişlerdir. ‘Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle döndüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasında doğup, yeni bir gül olduğunu hatırla.’ Mevlânâ’nın yaktığı kandillerden biri, hepimizi aydınlatıyor.” ifadesini kullandı.

O yedi vilayet

Demircan, şöyle devam etti: “Her bir damlayı kendi imbiklerinden geçirip, bize ve tüm insanlığa yeniden ulaştırdılar. Alınan ödüllerden çok daha büyük bir ödülün bu gayret içinde olduğunu inşallah yaşayarak görecekler. Bu vesileyle hatırlamak, dertleşmek kabilinden bugünlerde içimizde bulunan yedi dert ile anmak istiyorum, Kıbrıs, Kerkük, Kudüs, Keşmir, Kırım, Kaşgar ve Karabağ. Köklere dönerek damıttığımız iksirle, bu dertlerimize de inşallah deva bulacağız.”

“Şiirden Şuura” başlığı ile festival kapsamında, Mevlânâ Celâleddin-i Rumi, Yunus Emre, Nesimi, Fuzuli, Süleyman Çelebi, Yusuf Has Hacip ve Mehmet Âkif Ersoy gibi önemli şairlerin hayatlarından kesitler sinemaya taşındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle “park et seyret” sloganıyla bu yıl araçlı sinemada gerçekleştirilen festival faaliyetlerinde her gösterimde 7 kısa film art arda seyredildi. Bursalılar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan festivale, İstanbul, Balıkesir, Bandırma, Yalova ve civar illerden de katılım oldu.