Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Oraya selâmetle girin. İşte bu ebediyete kavuşma günüdür. Kâf Suresi 34 HADİS: Kendisine hitaben konuştuğunda din kardeşine kulak vermek şahsiyetli olmanın ifadesidir. Kişinin yolda beraber yürürken ayakkabısının bağı kopan din kardeşini beklemesi de güzel yol arkadaşlığının ifadesidir. Camiü's-Sağir Hadis No: 8222

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