Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rablerinin onlara verdikleriyle safâ sürmektedirler. Rableri onları Cehennem azâbından da korumuştur. Tûr Sûresi: 18 HADİS: Bu dinimizde ondan olmayan bir şey uyduran kimsenin bu uydurduğu şey reddedilmiştir. Camiü’s-Sağir, No: 8333

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