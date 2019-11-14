Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların birçoğu evvelkilerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Vakıa Sûresi: 39-40 HADİS: Geceleyin Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okuyan kimseye bu yeter. Camiü’s-Sağir, No: 8927

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