Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Ey Allah’ın âyetlerini yalanlayan sapıklar! O zakkum ağacından muhakkak yiyeceksiniz. Vakıa Sûresi: 51-52 HADİS: İhlâs Sûresini okuyan kimse Kur’ân’ın üçte birisini okumuş gibi sevap kazanır. Camiü’s-Sağir, No: 8944

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