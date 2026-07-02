Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فلسفهِٔ إنسانيه [...] عاديات آلتنده‌كى وحدانيت دليللرينى و او خارقه نعمتلرينى گورمييور، گوسترمييور. فقط عادتدن خروج ايتمش خصوصى بعض جزئياتى گورور، أهمّيت ويرر. Nurdan Katreler Felsefe-i insaniye [...] âdiyat altındaki vahdaniyet delillerini ve o harika nimetlerini görmüyor, göstermiyor. Fakat âdetten hurûc etmiş hususi bazı cüz’iyatı görür, ehemmiyet verir. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 455

Okunma Sayısı: 272

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.