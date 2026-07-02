Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
فلسفهِٔ إنسانيه [...] عاديات آلتندهكى وحدانيت دليللرينى و او خارقه نعمتلرينى گورمييور، گوسترمييور. فقط عادتدن خروج ايتمش خصوصى بعض جزئياتى گورور، أهمّيت ويرر.
Nurdan Katreler
Felsefe-i insaniye [...] âdiyat altındaki vahdaniyet delillerini ve o harika nimetlerini görmüyor, göstermiyor. Fakat âdetten hurûc etmiş hususi bazı cüz’iyatı görür, ehemmiyet verir.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 455