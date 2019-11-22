Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Karnınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Vakıa Sûresi: 53-54 HADİS: Kim ki, İhlâs Sûresi’ni yüz defa okur da şu dört şeyden de sakınırsa, Allah onun elli senelik günahlarını bağışlar. Bunlar: Adam öldürme, haksız yere başkasının malını zimmetine geçirme, zina etme ve içki içme. Camiü’s-Sağir, No: 8950

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