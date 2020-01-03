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3 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

03 Ocak 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Âhirette de pek şiddetli bir azap vardır. Orada Allah’ın mâğfireti ve rızâsı da vardır. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka birşey değildir.

Hadîd Sûresi: 23

HADİS:

Mü’min faydalılıktan ibarettir: Birlikte yürüdüğünde sana fayda verir. Kendisine danıştığında sana fayda verir. Ortaklık kurduğunda sana fayda verir. O her şeyiyle faydadan ibarettir.

Camiü’s-Sağir, No: 9161

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