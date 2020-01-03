03 Ocak 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Âhirette de pek şiddetli bir azap vardır. Orada Allah’ın mâğfireti ve rızâsı da vardır. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka birşey değildir.
Hadîd Sûresi: 23
HADİS:
Mü’min faydalılıktan ibarettir: Birlikte yürüdüğünde sana fayda verir. Kendisine danıştığında sana fayda verir. Ortaklık kurduğunda sana fayda verir. O her şeyiyle faydadan ibarettir.
Camiü’s-Sağir, No: 9161
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