Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kocası hakkında defalarca sana müracaat eden ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitti. Mücadele Sûresi: 1-1 HADİS: İyilikler Cennetin kapılarından bir kapıdır. Kötü ölümü önler. Camiü’s-Sağir, No: 9224

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