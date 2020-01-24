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24 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

24 Ocak 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Gerçekte onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Allah ise, şüphesiz ki çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.

Mücadele Sûresi: 2-2

HADİS:

Mehdî bendendir. Alnı açık, kalkık burunludur. Daha önce zulüm ve haksızlıkla doldurulduğu gibi yeryüzünü hak ve adaletle doldurur. Yedi sene hükmedecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 9244

Etiketler: ayet, hadis
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