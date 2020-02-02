Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar kendi yaptıklarını unuttuğu halde Allah onları bir bir tesbit etmiştir. Çünkü Allah herşeye hakkıyla şâhittir. Mücadele Sûresi: 6-2 HADİS: Resulullah (asm) kafa karıştırıcı acaip sözler söylemekten nehyetti. Camiü’s-Sağir, No: 9328

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