Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizler kalplerinizden geçenleri ister açıklayın ister gizleyin şüphesiz ki Allah kalplerinizde olan her şeyi bilir. Mülk Sûresi: 13 HADİS: Allah’ın en sevdiği amel, aç olan bir muhtaca yemek yedirmek veya onun bir borcunu ödemek ya da onun bir sıkıntısını gidermektir. Camiü’s-Sağir, No: 120

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