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11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Günün Ayet ve Hadisi

11 Ağustos 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yine onlara de ki: “Şâyet Allah suyunuzu yerin altına çekecek olsa, onu tekrar oradan kim çıkarabilir?”

Mülk Sûresi: 30

HADİS:

Allah’ın en sevdiği kimseler, âdeta onun ev halkı hükmündeki mahlûkatına en çok faydası dokunanlardır.

Camiü’s-Sağir, No: 133

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