11 Ağustos 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yine onlara de ki: “Şâyet Allah suyunuzu yerin altına çekecek olsa, onu tekrar oradan kim çıkarabilir?”
Mülk Sûresi: 30
HADİS:
Allah’ın en sevdiği kimseler, âdeta onun ev halkı hükmündeki mahlûkatına en çok faydası dokunanlardır.
Camiü’s-Sağir, No: 133
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