Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yine onlara de ki: “Şâyet Allah suyunuzu yerin altına çekecek olsa, onu tekrar oradan kim çıkarabilir?”

Mülk Sûresi: 30

HADİS:

Allah’ın en sevdiği kimseler, âdeta onun ev halkı hükmündeki mahlûkatına en çok faydası dokunanlardır.

Camiü’s-Sağir, No: 133