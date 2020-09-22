Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar şahitliklerini hakkıyla ifa ederler. Onlar namazlarını da şartlarına riâyet ederek kılarlar. İşte onlar Cennetlerde ikram olunacak kimselerdir. Meâric Sûresi: 33-35 HADİS: Çocuklarınızı şu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beyti’nin sevgisi ve Kur’ân okumak.

Camiü’s-Sağir, No: 180

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