24 Eylül 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz “Başlarına elîm ve acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye Nuh’u kavmine peygamber olarak gönderdik.
Nuh Sûresi: 1
HADİS:
Alırken, satarken, borcunu öderken ve borcunu isterken yumuşak davranan kişiyi Allah Cennetine koysun.
Camiü’s-Sağir, No: 181
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