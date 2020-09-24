Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz “Başlarına elîm ve acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye Nuh’u kavmine peygamber olarak gönderdik. Nuh Sûresi: 1 HADİS: Alırken, satarken, borcunu öderken ve borcunu isterken yumuşak davranan kişiyi Allah Cennetine koysun. Camiü’s-Sağir, No: 181

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