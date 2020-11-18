Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz ona (insana) doğru yolu, hidâyet yolunu gösterdik; ister şükreder, isterse nankörlük eder. İnsan Sûresi: 3 HADİS: Biriniz uykudan uyandığında abdest alsın ve burnuna üç defa su versin. Çünkü şeytan onun genzinde sabahlar. Camiü’s-Sağir, No: 254

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