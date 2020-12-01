Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah dilemedikçe sizler bir şey isteyemezsiniz. Şüphesiz, Allah Alîm’dir, her şeyi bilir; Hakîm’dir, her işi hikmetle yapar. İnsan Sûresi: 30 HADİS: Biriniz yemek yediğinde sağ eliyle yesin. Su içtiğinde sağ eliyle içsin. Sağ eliyle alsın, sağ eliyle tutsun. Çünkü şeytan sol eliyle yer içer. Sol eliyle alır ve verir. Camiü’s-Sağir, No: 281

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