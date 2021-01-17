Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki bu Kur’ân şerefli bir elçi olan Cebrail’in Allah tarafından getirdiği çok şerefli bir sözdür. Tekvir Sûresi: 19 HADİS: Şu hayvanlara bindiğinizde konaklayarak onları dinlendirip doyurun. Onlara karşı şeytanlar kesilmeyin. Camiü’s-Sağir, No: 367

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