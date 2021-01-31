Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendisine âyetlerimiz okunduğu zaman “Bu eskilerin masallarıdır!” der. Hayır! Aslâ! Bilâkis, kazandıkları günahlar kalplerini karartmıştır. Mutaffifîn Sûresi: 13-14 HADİS: Ezanı duyduğunuzda müezzinin sözlerini tekrarlayınız. Sonra bana salâvat getirin. Çünkü kim bana bir defa salâvat getirirse Allah buna karşılık ona on defa rahmet eder... Camiü’s-Sağir, No: 390

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