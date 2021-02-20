Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu Kur’ân hak ile bâtılı ayıran Allah kelâmıdır. O sözler rastgele söylenmiş değil... Târık Sûresi: 13-14 HADİS: Biriniz aksırdığında “Elhamdülillâh” derse, siz de “Yerhamükellah” deyin. Hamd etmezse bir şey söylemeyin. Camiü’s-Sağir, No: 412

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