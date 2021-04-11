Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsanoğlu amellerinin hesabını vermek için bölük bölük mahşere gelir. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa mükâfatını görür. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa cezasını görür. Zilzâl Sûresi: 6-8 HADİS: Kul hastalandığında veya yolculuğa çıktığında, sağlamken veya yolculuğa çıkmadığında yaptığı salih amelin mükâfatının aynısını, Allah ona yazar. Camiü’s-Sağir, No: 486

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