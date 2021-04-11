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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

11 Nisan 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnsanoğlu amellerinin hesabını vermek için bölük bölük mahşere gelir. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa mükâfatını görür. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa cezasını görür.

Zilzâl Sûresi: 6-8

HADİS:

Kul hastalandığında veya yolculuğa çıktığında, sağlamken veya yolculuğa çıkmadığında yaptığı salih amelin mükâfatının aynısını, Allah ona yazar.

Camiü’s-Sağir, No: 486

Etiketler: ayet, hadis
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