Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Yahudîlerin bir kısmı okuma yazma bilmeyen ümmîlerdir ki, ancak ileri gelenlerinin kendilerine uydurdukları şeyleri bilirler. Onların işleri, sadece zan ve taklitten ibarettir. Bakara Sûresi:78 HADİS: Dinini, emanetini ve amelinin neticesini Allah’a havale et. Camiü’s-Sağir, No: 581

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