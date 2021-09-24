Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah yolunda mücadele ederken öldürülenlere “ölü” demeyin; onlar diridirler lâkin sizler bunu anlayamazsınız. Bakara Sûresi: 154 HADİS: Ver. Sen cimrilik ederek malı tutma ki, senden de mal esirgenmesin.

Camiü’s-Sağir, No: 668

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