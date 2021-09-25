Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz insanları açlıkla, mal ve canlarıyla, mahsüllerinde noksanlıkla ve bir takım korkularla imtihan ederiz. Sabırla rahmetimi bekleyenlere müjdeler olsun! Bakara Sûresi: 155 HADİS: Bana cevâmiü’l-kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti verildi.

Camiü’s-Sağir, No: 669

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