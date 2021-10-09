Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah onların dünyada yaptıklarının sonunun pişmanlık olduğunu gösterecektir ve onlar Cehennem ateşinden de kurtulacak değillerdir. Bakara Sûresi: 167 HADİS: Ey Ebu Mes’ud! Bil ki, senin bu köleye gücünün yettiğinden daha fazla Allah’ın sana gücü yeter. Camiü’s-Sağir, No: 687

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