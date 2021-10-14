Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin ve gerçekten Allah’a ibadet ediyorsanız yalnız O’na şükredin. Bakara Sûresi: 172 HADİS: Çalış, Allah’ın rahmetine güvenerek tembellik gösterme.

Camiü’s-Sağir, No: 694

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