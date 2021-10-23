Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece Allah’tan korkar, kan dökmekten çekinir ve takvaya yönelirsiniz. Bakara Sûresi: 179 HADİS: İnsanların en zengini, Kur’ân’ın hükümlerini yaşayan hafızlardır.

Camiü’s-Sağir, No: 704

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