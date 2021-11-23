Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizler, sizden evvelkilerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bakara Sûresi: 214 HADİS: Sadâkanın en faziletlisi, ihtiyaçtan fazla olanını vermektir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Sadâka vermeye, geçimi sana ait olanlardan başla. Camiü’s-Sağir, No: 735

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