05 Temmuz 2022, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah onlara hem dünya nimetlerini, hem de ahiret mükâfatlarının en güzellerini beraber verdi. Allah, Kendisini görür gibi itaat eden ve iyilik peşinde koşanları sever.
Âl-i İmran Suresi: 148
HADİS:
Misvak kullanmam bana o kadar emredildi ki, üzerime farz kılınacağından korktum.
Camiü’s-Sağir, No: 943
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