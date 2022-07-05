Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah onlara hem dünya nimetlerini, hem de ahiret mükâfatlarının en güzellerini beraber verdi. Allah, Kendisini görür gibi itaat eden ve iyilik peşinde koşanları sever.

Âl-i İmran Suresi: 148

HADİS:

Misvak kullanmam bana o kadar emredildi ki, üzerime farz kılınacağından korktum.

Camiü’s-Sağir, No: 943