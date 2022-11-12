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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

12 Kasım 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Münafıklar hakkında niçin ihtilâfa düşüyorsunuz? Fenalıklarından dolayı Allah onları başaşağı etmiştir. Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah’ın dalâlete sevk ettiğine yol bulamazsınız.

Nisâ Suresi: 88

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kulum, Beni anıp zikrimle dudakları kıpırdandıkça Ben onunla beraberim.”

Camiü’s-Sağir, No: 1106

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