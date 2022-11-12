Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Münafıklar hakkında niçin ihtilâfa düşüyorsunuz? Fenalıklarından dolayı Allah onları başaşağı etmiştir. Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah’ın dalâlete sevk ettiğine yol bulamazsınız. Nisâ Suresi: 88 HADİS: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kulum, Beni anıp zikrimle dudakları kıpırdandıkça Ben onunla beraberim.” Camiü’s-Sağir, No: 1106

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