Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bu, insanları Allah’ın azabından sakındırasın diye ve mü’minler için bir öğüt olmak üzere sana indirilen bir kitaptır.



A’râf Suresi: 1

HADİS:

Nefsin arzularına uymaktan sakının! Çünkü o, hakka karşı sağır ve kör yapar.



Camiü’s-Sağir, No: 1584