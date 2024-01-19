19 Ocak 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bu, insanları Allah’ın azabından sakındırasın diye ve mü’minler için bir öğüt olmak üzere sana indirilen bir kitaptır.
A’râf Suresi: 1
HADİS:
Nefsin arzularına uymaktan sakının! Çünkü o, hakka karşı sağır ve kör yapar.
Camiü’s-Sağir, No: 1584
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