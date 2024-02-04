Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bir kötülük işlediklerinde “Atalarımızdan böyle gördük; Allah da bize bunu emretti” derler. De ki: Allah asla kötülüğü emretmez.

A’râf Suresi: 28

HADİS:

Bir Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa Allah da Kıyamet Günü ona Cennet meyvelerinden yedirir.

Camiü’s-Sağir, No: 1609