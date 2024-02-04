04 Şubat 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bir kötülük işlediklerinde “Atalarımızdan böyle gördük; Allah da bize bunu emretti” derler. De ki: Allah asla kötülüğü emretmez.
A’râf Suresi: 28
HADİS:
Bir Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa Allah da Kıyamet Günü ona Cennet meyvelerinden yedirir.
Camiü’s-Sağir, No: 1609
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