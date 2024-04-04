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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

04 Nisan 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kötülük işleyip ardından tevbe edenler ve inananlar bilsinler ki Rabbin, bu hareketlerinin ardından onları şüphesiz bağışlar ve merhamet eder.

A’raf Suresi: 153

HADİS:

Nice oruç tutanlar vardır ki, bu oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 2247

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