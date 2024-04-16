Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Size verdiğimiz helâl ve temiz rızıktan yiyin. A’raf Suresi: 160 HADİS: ...O fitneler sırasında kişi sabahleyin Mü’min olarak kalkar, kâfir olarak akşamlar. Akşam mü’min olur, kâfir olarak sabahlar. Camiü’s-Sağir, No: 1687

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