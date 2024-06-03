Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah elbette kâfirlerin hilesini boşa çıkarır. Enfâl Suresi: 18 HADİS: Akikli yüzük kullanın. Çünkü o mübarektir. Camiü’s-Sağir, No: 1760

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