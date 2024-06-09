Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bilin ki Allah, kişinin kalbine ondan daha yakındır. Siz de sonunda Onun huzurunda toplanacaksınız.

Enfâl Suresi: 24

HADİS:

Bir hurma tanesi de olsa sadaka olarak veriniz. Çünkü o az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder.

Camiü’s-Sağir, No: 1778