09 Haziran 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bilin ki Allah, kişinin kalbine ondan daha yakındır. Siz de sonunda Onun huzurunda toplanacaksınız.
Enfâl Suresi: 24
HADİS:
Bir hurma tanesi de olsa sadaka olarak veriniz. Çünkü o az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder.
Camiü’s-Sağir, No: 1778
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