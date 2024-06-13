Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; mükâfâtın büyüğü ise Allah katındadır. Enfâl Suresi: 28 HADİS: Hacca gitme hususunda acele ediniz. Çünkü biriniz başına ne geleceğini bilemez. Camiü’s-Sağir, No: 1782

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