Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah selâmet yurduna davet eder ve dilediğini dosdoğru bir yola ulaştırır. Yûnus Suresi: 25 HADİS: Güzel ahlâk, Allah’ın yarattığı en büyük şeydir.

Camiü’s-Sağir, No: 1964

Okunma Sayısı: 153

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.