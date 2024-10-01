Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Evvelkiler de Allah’ın ayetlerini böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak, zalimlerin âkıbetleri nice oldu? Yûnus Suresi: 39 HADİS: Kur’ân’ı ezberleyen, yaşayışıyla onun hükümlerine ayna olan kimse Allah’ın dostudur. Camiü’s-Sağir, No: 1986

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