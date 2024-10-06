Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde haksızlık etmez; ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler. Yûnus Suresi: 44 HADİS: Namaz mü’minin nurudur. Oruç Cehenneme karşı kalkandır. Camiü’s-Sağir, No: 2007

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