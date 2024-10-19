Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hayat veren de, öldüren de Odur. Ve Ona döndürüleceksiniz. Yûnus Suresi: 56 HADİS: Hayâ imandandır. Ümmetimin en hayâlısı Osman ibni Affan’dır. Camiü’s-Sağir, No: 2034

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