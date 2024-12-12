Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Musibetlere sabredip güzel işler yapanlar... Öyleleri için günahlarından bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. Hûd Suresi: 11 HADİS: Mü’min kişiye verilmiş olan şeylerin en hayırlısı güzel bir ahlâktır. Camiü’s-Sağir, No: 2123

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