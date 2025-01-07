Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sabret; âkıbet takvâ sahiplerinindir. Hûd Suresi: 49 HADİS: Hayır çoktur, fakat yapanı azdır. Camiü’s-Sağir, No: 2154

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