Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Lût kavmine) azâbımız geldiğinde o beldenin altını üstüne getirdik ve üzerlerine ateşte pişirilmiş taşları üst üste yağdırdık. Hûd Suresi: 82 HADİS: Deccal'ın bir gözü kördür. İki gözü arasında, “Bu kâfirdir” yazılıdır. Bu yazıyı her Müslüman okur. Camiü’s-Sağir, No: 2186

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