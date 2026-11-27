UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için müdahale edilen Beşiktaş taraftarları Selçuk Maz ve Emre Atak yaşananlara tepki gösterdi.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede tribünde Filistin bayrağı açtıkları sırada görevlilerin sert müdahalesine maruz kaldıkları anlar sosyal medyada da gündem olan Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve kulüp kongre üyesi Selçuk Maz ile derneğin yönetim kurulu üyesi Emre Atak, tribünde yaşadıklarını anlattı.

Maz, İstanbul'dan direkt Batum'a indiklerini, maça kadar bir olumsuzluk yaşamadıklarını dile getirerek "Havaalanında bize sorular sordular ama herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Maça gelirken yanımıza da Filistin'in bayrağını, özgür bir devletin bayrağını almıştık. Filistin'i desteklemek için statta açmayı planladık. İçeri girerken herhangi bir sorun yaşamadık, bayrağı cebimize koyduk." diye konuştu.

Doğu tribününde yerlerini aldıklarını aktaran Maz, şöyle devam etti:

"Girdiğimizde direkt Hapoel, İsrail taraftarlarının olduğu tribünü gördük zaten. Onların da tribününde İsrail bayrakları asılıydı. Biz de Filistin'i desteklediğimiz için Filistin bayrağını açtık. Onların olduğu bölüme yakındık zaten. Biz bayrağı açtık, 5-10 dakika bayrak durdu öyle bizde. Ondan sonra biz stada girdiğimizde fark etmedik, stadın içinde çok fazla sivil polis vardı, dört-beş çeşit farklı görevli vardı statta. Gelenlerin polis olduğunu da anlamadık. Biz bayrağı tutarken alt taraftan 15-20 polis bize doğru yürüdü. Bize hiçbir açıklama yapmadan elimizdeki bayrağı direkt çekip aldılar. Biz de bayrağı tutmaya çalıştık. O sırada hepsi beraber bize yumruk atmaya başladı. Önce arkadaşıma vurmaya başladılar.

Arkadaşımı oradan çektim, aldım, sonra diğer arkadaşlar bize desteğe geldi. Onu aldıktan sonra bu sefer beni çekmeye çalıştılar. Biz oradan kendimizi kurtardık, farklı tarafa geçtik. Tabii bayrağı bizim elimizden aldılar, bize vermediler. Bizi hem darbettiler, üstüne bir de gözaltına almaya çalıştılar. Polislerin gözlerinde sanki biz düşmanmışız gibi bir hırs vardı. Tek yaptığımız özgür olan bir Filistin devletinin bayrağını açmak. Yani bu kadar hırs, bu kadar kin niye? Biz Türk halkı olarak Batum'u, Gürcistan'ı seviyoruz, buraya bir sürü insan, turist geliyor, buranın ekonomisi Türkler sayesinde dönüyor. Ama bize böyle düşmanca tutum sergilenmesine anlam veremedik."

Selçuk Maz, maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak "Çok şükür maçı kazandık ama bütün keyfimiz bozuldu. Oyuncularımız yüzümüzü yere eğmedi, maçı kazanarak bizi buradan çıkardılar. Biz çok iyiyiz. Bizim olaydan sonra diğer tribüne de polis maç oynanırken bir anda biber gazıyla girdi. Oradan sonra olaylar oldu, onlar bizden biraz daha uzaktı. Birkaç arkadaşımız orada yaralandı. Polis maç oynanırken biber gazı sıktı. Ben 30 yıldır maçlara gidiyorum, maç oynanırken biber gazı sıkıldığını ilk defa gördüm. Yani bütün olayları polis bu hale getirdi. Bayrak açmakla tahrik olacak bir şey yok. Nasıl sen kendi devletinin bayrağını açıyorsan, biz de desteklediğimiz devletin bayrağını açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir anda üstümüze çullandılar"

Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Atak da gün boyu kentte dolaştıklarını, Filistin bayrağı açtıklarını ve bir sorunla karşılaşmadıklarını ancak tribünde üzücü olaylar yaşandığını aktardı.

İsrail tribünündeki taraftarların olayları tetiklediğini belirten Atak, şunları kaydetti:

"Biz de uluslararası tanınan bir devletin bayrağını açtık. Ne yapmamız lazımdı, bebek katillerine orada susmamız mı lazımdı? Biz de inandığımız, güvendiğimiz devletin bayrağını açtık. Fakat açar açmaz beş dakika sonra bir anda üstümüze çullandılar İlk önce beni aldılar, bayrağı almaya çalıştılar; arkadaşım beni kurtardı. Daha sonra onu almaya çalıştılar. Biraz orada darp yaşadık. Gürcistan halkına, Gürcistan devletine üzüldük. Çünkü biz buraya geliyoruz, normal sivil hayatta da bir sürü gelen insan var. Bizim Gürcistan halkıyla, devletiyle, polisiyle hiçbir problemimiz yoktu. Neyse ki kazandık. Yarın da Türkiye'ye döneceğiz Allah'ın izniyle. Tüm merak edenlere selam olsun."