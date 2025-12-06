06 Aralık 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sana, “Allah’ı bir tanıyan bir Müslüman olarak İbrahim’in dinine tâbi ol” diye vahyettik. Çünkü o Allah’a ortak koşanlardan olmamıştı.
Nahl Suresi: 123
HADİS:
Kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmaya bakın. Çünkü bunda arzu edilmeye değer büyük bir sevap ve mükâfat vardır.
Camiü’s-Sağir, No: 2700
